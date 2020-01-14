Правозащитники бойкотируют встречи перед G20 в Саудовской Аравии

Три международные правозащитные организации бойкотируют встречи, которые Саудовская Аравия проводит с группами гражданского общества в преддверии ежегодного саммита G20.

В совместном заявлении правозащитная группа Amnesty International, антикоррупционный орган Transparency International и глобальный альянс организаций гражданского общества и активистов CIVICUS, заявили, что режим Эр-Рияда пытается "обелить свой ужасный рекорд в области прав человека", проводя такие мероприятия.

"Мы не можем участвовать в процессе, направленном на придание международной легитимности государству, которое практически не оставляет места гражданскому обществу", — говорится в заявлении правозащитников.

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В 2020 году саммит G20 планируется провести в Эр-Рияде в ноябре. На этой неделе королевство проводит встречи с группами гражданского общества.

Группы, бойкотирующие C20, заявили, что Саудовская Аравия наняла дорогих западных PR-консультантов и потратила миллионы долларов в попытке улучшить свой имидж и подавить критику со стороны международных СМИ.

По мнению представителей групп, королевство арестовывает и преследует правозащитников, подвергает цензуре свободу слова, дискриминирует женщин и подвергает пыткам задержанных журналистов и активистов.