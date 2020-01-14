В Иране арестовали виновных в крушении украинского самолета

Представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что правоохранители провели аресты и задержания лиц, виновных в крушении украинского пассажирского самолета в Тегеране. Эсмаили не предоставил более детальной информации.

Напомним, 8 января в Тегеране был сбит украинский самолет "Международных авиалиний Украины". Все 176 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Позже власти Ирана объявили, что системы ПВО страны перепутали самолет с крылатой ракетой.