Трамп поздравил Ким Чен Ына, но КНДР не станет вести переговоры с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил оптимизм по поводу отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей, поскольку президент США поздравил лидера Пхеньяна с днем рождения.

"Некоторые были обеспокоены новым витком провокаций, как раз во время дня рождения председателя Ким Чен Ына. Вместо этого, президент Трамп послал ему поздравительные пожелания, чтобы подчеркнуть готовность к переговорам. Это была отличная идея,"- отметил Мун Чжэ Ин.

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Пхеньян сообщил о получении поздравительного письма от Трампа, однако за стол переговоров с Вашингтоном возвращаться "исключительно из-за "хороших отношений" между Кимом и Трампом не собирается.

"Мы были обмануты Соединенными Штатами, которые втянули нас в безрезультатный диалог на полтора года, и это было потерянное для нас время", — говорится в официальном заявлении северокорейских властей.

Ким и Трамп встречались три раза на переговорах, направленных на демилитаризацию Корейского полуострова, где США имеют значительное военное присутствие.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон вновь обратился к Северной Корее с просьбой провести переговоры по данному вопросу.