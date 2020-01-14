Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма

На фоне скандала вокруг королевской семьи в прессе появляются все новые сообщения. В прошлом году в британских СМИ ходили слухи о любовнице принца Уильяма. Оказалось, что источниками этих слухов была Меган Маркл, желавшая разрушить брак Уильяма и Кейт.

Журналисты даже находили подтверждения слухам, однако жена принца Уильяма поверила в его верность.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри пригрозили показать все "грязное белье" королевской семьи, если им не позволят отречься от престола.