Лавров обвинил НАТО в развале ливийской государственности

Министр иностранных дел России заявил, что полную ответственность за развал ливийской государственности несет Североатлантический альянс. По его словам, сейчас российская сторона прилагает все усилия, чтобы стороны конфликта проявили ответственность за судьбу своей страны.

Ранее в Москве состоялись непрямые переговоры конфликтующих сторон в Ливии - Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия. Одни источники утверждают, что стороны подписали соглашение о прекращении огня, другие опровергают эту информацию и утверждают, что командующий ЛНА Халифа Хафтар отказался подписывать договор.