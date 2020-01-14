США ввели санкции в отношении политиков Венесуэлы

Соединенные Штаты применили ограничительные меры в отношении венесуэльских политиков, которые, по их словам, помогли президенту Николасу Мадуро вернуть контроль над Национальной ассамблеей.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, в частности, о замораживании американских активов Луиса Парры, Адольфо Суперлано и Негала Моралеса.

"Казначейство назначило семь коррумпированных должностных лиц Национального собрания, которые, по предложению Мадуро, попытались заблокировать демократический процесс в Венесуэле", - говорится в заявлении Мнучина.

Он отметил, что с этих и других должностных лиц санкции могут быть сняты, если

"они встанут на сторону народа Венесуэлы и Хуана Гуайдо в качестве их законного лидера".

Политики возмущены действиями США и заявили, что вмешательство иностранных государств недопустимо в дела представителей Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Мадуро назвал Помпео "неудачным клоуном"

Вашингтон поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе прошлого года объявил себя временным президентом страны. Каракас обвиняет США в политическом кризисе в стране, называя Гуайдо марионеткой Вашингтона.

Мадуро, в свою очередь, назвал госсекретаря США Майка Помпео "неудачным клоуном", после того как американский чиновник поздравил Гуайдо с переизбранием на пост "спикера парламента".