Соединенные Штаты применили ограничительные меры в отношении венесуэльских политиков, которые, по их словам, помогли президенту Николасу Мадуро вернуть контроль над Национальной ассамблеей.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, в частности, о замораживании американских активов Луиса Парры, Адольфо Суперлано и Негала Моралеса.
"Казначейство назначило семь коррумпированных должностных лиц Национального собрания, которые, по предложению Мадуро, попытались заблокировать демократический процесс в Венесуэле", - говорится в заявлении Мнучина.
Он отметил, что с этих и других должностных лиц санкции могут быть сняты, если
"они встанут на сторону народа Венесуэлы и Хуана Гуайдо в качестве их законного лидера".
Политики возмущены действиями США и заявили, что вмешательство иностранных государств недопустимо в дела представителей Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Вашингтон поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе прошлого года объявил себя временным президентом страны. Каракас обвиняет США в политическом кризисе в стране, называя Гуайдо марионеткой Вашингтона.
Мадуро, в свою очередь, назвал госсекретаря США Майка Помпео "неудачным клоуном", после того как американский чиновник поздравил Гуайдо с переизбранием на пост "спикера парламента".
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