Военные шокированы ударами иранских ракет

На датском телеканале TV2 вышел репортаж, в котором военные Дании, размещенные на авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке, рассказывают об ущербе нанесенными иранскими ракетами.

По их свидетельству ракетные удары нанесли гораздо больший урон военной базе, чем признают американские официальные лица.

Военнослужащие, которые во время ракетных налетов находились в бункере, рассказывают о том, что раньше не испытывали ничего подобного.

"Внезапно пришла первая волна, девять ракет, наверное, по тонне каждая. Это невозможно описать, - делится своими впечатлениями сержант по имени Джо. - Первые удары были настолько сильными, что мы были уверены — вокруг уже ничего не останется".

Он рассказал об уничтоженных вертолетах, разрушенных зданиях на территории базы и о таких больших воронках в земле, что туда можно было поместить фургон.

Авиабаза Айн-Аль-Асад — это большой комплекс, расположенный примерно в 180 километрах к западу от Багдада. В нем размещаются около 1500 американских военнослужащих и представителей международной коалиции, которая заявляет о своей борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке.

8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) баллистические ракеты по Айн-аль-Асаду и по военной базе в Эрбиле, столице полуавтономного Иракского Курдистана.