В Иране оценили компенсации за авиакатастрофу в 150 миллионов долларов

В Центральном страховом управлении Ирана объявили, что компенсации, которые должны быть выплачены за катастрофу украинского самолета над Тегераном, могут составить от 100 до 150 миллионов долларов.

Голамреза Солеймани, президент ЦСУ, сообщил о том, что в настоящее время Иран взаимодействует с Украиной по вопросам компенсаций.

По его словам, на выплаты компенсаций семьям пассажиров и экипажа, а также за и ущерб, связанный с грузами, запланировано 24 миллиона долларов. За сбитый украинский лайнер Иран, предположительно, заплатит около 70 миллионов долларов.

На Украине ждут от Ирана большей части компенсаций

Авиакомпания Ukraine International Airlines заявила, что выплатит по 200 тысяч гривен (8350 долларов) каждой семье погибших в авиакатастрофе, при этом киевские власти заявили, что они ожидают от Ирана большей части компенсации.

Известно, самолет совершал полет из Тегерана в Канаду через столицу Украины. Большинство погибших пассажиров были гражданами Ирана, а также Канады, куда многие из них возвращались на работу или учебу после отпусков и каникул, проведенных в Исламской Республике.