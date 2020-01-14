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Покинувший Москву Хафтар объяснил, почему не подписал мирный договор

Мир

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем. По словам Хавтара, ему предложили вариант документа, который он не может подписать, поскольку в нем игнорируются большинство требований ЛНА.

Ранее СМИ сообщали, что Халифа Хафтар на переговорах в Москве поднял вопрос о вводе своих войск в Триполи и формировании Правительства национального единства, которое бы стало легитимным органом власти.

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