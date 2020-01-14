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Источник Правда.Ру

Немецкий политолог: Польша "кусает" Россию, чтоб ее саму все жалели

Мир

75-летие освобождения узников фашистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) пройдет в Польше без участия Российского президента, которого власти страны приглашать посчитали ненужным.

Это решение, напомним, резко раскритиковал экс-президент страны Лех Валенса.

Немецкий же политолог Александр Рар считает, что таким образом Польша демонстрирует свою застарелую обиду за то, что после войны несколько десятилетий была "под контролем Москвы".

"Вся ее агрессивная риторика, обвинения СССР в том, что он вместе с Германией ответственен за начало войны, попытки "запретить российскую трактовку истории" — все это попытки отомстить нынешней России. Ну и продлить собственный образ "вечной жертвы". Он же так удобен: когда тебя жалеют, то обязательно помогают" — считает Рар.

польша александр рар освобождение освенцима
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