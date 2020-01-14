Немецкий политолог: Польша "кусает" Россию, чтоб ее саму все жалели

75-летие освобождения узников фашистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) пройдет в Польше без участия Российского президента, которого власти страны приглашать посчитали ненужным.

Это решение, напомним, резко раскритиковал экс-президент страны Лех Валенса.

Немецкий же политолог Александр Рар считает, что таким образом Польша демонстрирует свою застарелую обиду за то, что после войны несколько десятилетий была "под контролем Москвы".