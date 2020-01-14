Сегодня стало известно о том, что достигнутые ранее договоренности между властями полуострова и Армении об организации прямого авиасообщения, разорваны Ереваном в одностороннем порядке.
По словам Алексея Черняка, главы профильного комитета парламента Крыма, начало регулярных полетов между Симферополем и Ереваном планировалось на весну 2020 года.
"Стадия согласования в переговорах почти завершена", — говорил Черняк.
Однако, как оказалось у Армении на этот счет позиция принципиально иная и никаких самолетов отправлять в Крым, равно как и принимать из него страна "на данный момент не планирует". Причины, по которым было принято это решение пока не озвучены и с официальными комментариями армянская сторона не выступала.
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung спрогнозировало развитие событий на политической арене России до 2027 года.