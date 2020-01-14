Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
В небе над Тегераном был второй самолет при крушении борта Украины
Источник Правда.Ру

Армения отказалась от авиасообщения с Крымом

Мир

Сегодня стало известно о том, что достигнутые ранее договоренности между властями полуострова и Армении об организации прямого авиасообщения, разорваны Ереваном в одностороннем порядке.

По словам Алексея Черняка, главы профильного комитета парламента Крыма, начало регулярных полетов между Симферополем и Ереваном планировалось на весну 2020 года.

"Стадия согласования в переговорах почти завершена", — говорил Черняк.

Однако, как оказалось у Армении на этот счет позиция принципиально иная и никаких самолетов отправлять в Крым, равно как и принимать из него страна "на данный момент не планирует". Причины, по которым было принято это решение пока не озвучены и с официальными комментариями армянская сторона не выступала.

крым армения авиасообщение алексей черняк
Актуальная аналитика
Формула небес
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Мать и дитя
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Спецпроект
Синий лук восстанавливает печень
Последние материалы
Армения отказалась от авиасообщения с Крымом
За информацию об убийце назначена награда в миллион рублей
В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет
Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Синий лук восстанавливает печень
Популярное
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung спрогнозировало развитие событий на политической арене России до 2027 года.

В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
Блеск и нищета российской власти
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Народ России воспользуется правом на протест
Народ России воспользуется правом на протест
МГУ планирует открыть филиал в Сирии
Синий лук для восстановления печени
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Мужчина принял таблетку для быков-осеменителей и пожалел
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мнение: промышленность в России продолжают убивать
Богатые России бедных не замечают
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ