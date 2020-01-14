В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет

Отстаивая озвученную ранее версию о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был "сбит по ошибке", военные Ирана сегодня сообщают, что в ту ночь в тегеранском небе был еще один самолет.

По словам Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, зампреда комитета парламента Ирана, это был лайнер, принадлежащий Катару.

"Войдя в воздушное пространство Ирана, пилот сообщил нашим диспетчерам о своем местонахождении. И это позволило ему пролететь в обычном режиме", — говорит политик.

Беюки уточнил, что катарский летчик, "по-видимому, по свету понял, что работает ПВО и подстраховался, обратившись к диспетчерам".

Напомним, что 8 января Boeing 737 был сбит ракетами ПВО Ирана после вылета из тегеранского аэропорта. 176 человек, находившихся на борту, погибли.

По версии властей Ирана, самолет был сбит по ошибке — его, якобы, приняли за ракету, выпущенную США.