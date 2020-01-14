Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет

Мир

Отстаивая озвученную ранее версию о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был "сбит по ошибке", военные Ирана сегодня сообщают, что в ту ночь в тегеранском небе был еще один самолет.

По словам Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, зампреда комитета парламента Ирана, это был лайнер, принадлежащий Катару.

"Войдя в воздушное пространство Ирана, пилот сообщил нашим диспетчерам о своем местонахождении. И это позволило ему пролететь в обычном режиме", — говорит политик.

Беюки уточнил, что катарский летчик, "по-видимому, по свету понял, что работает ПВО и подстраховался, обратившись к диспетчерам".

Напомним, что 8 января Boeing 737 был сбит ракетами ПВО Ирана после вылета из тегеранского аэропорта. 176 человек, находившихся на борту, погибли.

По версии властей Ирана, самолет был сбит по ошибке — его, якобы, приняли за ракету, выпущенную США.

Темы иран тегеран крушение боинга
Актуальная аналитика
Формула небес
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Мать и дитя
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Спецпроект
Синий лук для восстановления печени
Новости Все >
В ночь крушения Боинга в небе над Тегераном был еще самолет
Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
В небе над Тегераном был второй самолет при крушении борта Украины
Сирия открывает гуманитарные коридоры для мирных жителей
В Египте обнаружили плиты с изображениями богов и царей
Последние материалы
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента
Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации
ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины
Синий лук для восстановления печени
Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
В небе над Тегераном был второй самолет при крушении борта Украины
Инсульт: почему он происходит и как его распознать
Популярное
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung спрогнозировало развитие событий на политической арене России до 2027 года.

В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
Блеск и нищета российской власти
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Народ России воспользуется правом на протест
Народ России воспользуется правом на протест
МГУ планирует открыть филиал в Сирии
Синий лук для восстановления печени
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Мужчина принял таблетку для быков-осеменителей и пожалел
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мнение: промышленность в России продолжают убивать
Богатые России бедных не замечают
Блеск и нищета российской власти
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ