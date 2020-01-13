Джонсон и Варадкар отмечают в Белфасте восстановление парламента

Премьер-министр Борис Джонсон и ирландский премьер-министр Лео Варадкар встретились в Белфасте, чтобы отметить восстановление парламента Северной Ирландии.

Однопалатный парламент возобновил работу после трехлетнего перерыва, который спровоцировал скандал из-за перехода на альтернативные источники обогрева в январе 2017 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот день "историческим" для административно-политической части Соединённого Королевства Великобритании.

Северная Ирландия берет новый курс

Министр финансов Конор Мерфи заявил, что теперь можно возобновить переговоры о дополнительном финансировании региона, и даже назвал сумму, которая потребуется на решение проблем в Северной Ирландии — 1,5 миллиарда евро.

Две крупнейшие партии: Ирландская республиканская Синн Фейн и лоялистская Демократическая юнионистская партия поддержали новый курс, направленный на полное восстановление институтов Северной Ирландии.

Одна из ключевых особенностей нового курса заключается в принятии закона об ирландском языке, который предусматривает принятие законодательства, предусматривающего назначение, как комиссара по ирландскому языку, так и комиссара по делам Ольстера и Шотландии.