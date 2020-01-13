ООН призывает к прозрачному расследованию крушения самолета Украины

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расследование катастрофы украинского самолета должно быть максимально прозрачным и должно проводиться с участием стран, чьи граждане стали жертвами этой трагедии.

При этом Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в Организации Объединенных Наций оценили признание Ираном своей вины в крушении самолета.

Представитель Генсека ООН напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации в расследовании крушения должны участвовать государства, чьи граждане погибли в этой катастрофе. По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не получал запросов на участие во встречах по поводу расследования.

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

По результатам проведенного предварительного расследования, глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит иранской ракетой из-за "человеческой ошибки".