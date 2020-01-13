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В небе над Тегераном был второй самолет при крушении борта Украины

Мир » Азия » Ближний Восток

Депутат парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки сообщил о том, что в момент попадания ракеты в украинский самолет в небе над Тегераном летел также лайнер катарских авиалиний.

"Когда он вошел в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своем местонахождении, и они, в свою очередь, поставили в известность силы ПВО, им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", — отметил иранский чиновник.

По его мнению, вероятно, катарские пилоты заметили свечение в небе и связались с диспетчерами, а те, в свою очередь, с противовоздушной обороной, и разрешили борту пролет.

На принятие решения было всего пять секунд

Напомним, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранскими ракетами 8 января.

Сначала иранские военные не признавали свою причастность к катастрофе, но после проведенного расследования объявили о непреднамеренном попадании собственных ракет в пассажирский самолет.

В Корпусе стражей исламской революции отметили, что иранская система противовоздушной обороны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было всего пять секунд на принятие решения.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных.

Темы тегеран пво ирана украинский самолет катарские авиалинии
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