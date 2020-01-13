Сирия открывает гуманитарные коридоры для мирных жителей

Сирийские власти открыли три гуманитарных коридора для того, чтобы мирные жители покинули районы, контролируемые боевиками в северо-западных провинциях Алеппо и Идлиб.

Официальное информационное агентство САНА сообщает, что коридоры созданы в городе Абу-Эль-Духур, расположенном примерно в 45 километрах к югу от Алеппо, в деревне Аль-Хадер в районе горы Симеон провинции Алеппо, а также в городе Хобайт в районе Мааррат-Ан-Ну'Ман провинции Идлиб.

Местные чиновники и армейские подразделения подготовили для эвакуации гражданских лиц автобусы, машины скорой помощи и продовольственные запасы.

Мирные жители на контролируемой правительством территории проходят медицинское обследование и, как ожидается, будут переведены в свои родные города по всей стране в течение ближайших нескольких дней.

Накануне министерство обороны Турции заявило, что Анкара договорилась с Москвой об установлении в сирийском Идлибе будет перемирия.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как официальный представитель Минобороны России заявил, что там уже действует режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с Турцией.