Германия планирует провести саммит по установлению мира в Ливии

Саммит запланирован на 19 января и пройдет в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что цель переговоров состоит в том, чтобы дать Ливии шанс стать суверенной и мирной страной. Руководить саммитом будет Организация Объединенных Наций.

С 2014 года Ливия разделена между двумя соперничающими лагерями: Ливийской национальной армией под командованием генерала Халифы Хафтара и непризнанным правительством национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза ас-Сарраджа.

С апреля прошлого года напряженность еще больше обострилась после столкновений между двумя группировками за контроль над столицей Триполи.

Ливия стала ареной хаоса с 2011 года, когда Муаммар Каддафи был свергнут протестующими силами при военном вмешательстве НАТО.

12 января в Москве ожидалось подписание соглашения о прекращении огня между группировками, однако переговоры закончились без ожидаемого результата.