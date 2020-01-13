Хезболла: Иран ракетными ударами развенчал миф о непобедимости США

Заместитель главы Исполнительного совета Хезболлы Набиль Каук заявил, что иранские высокоточные ракетные удары по американским военным базам в Ираке разрушили миф о непобедимости Вашингтона.

Он также отметил, что нападение Ирана на авиабазу Айн аль-Асад знаменует собой начало ответных действий, которые не будут завершены до полного вывода американских войск из Ирака и Западной Азии.

Генеральный секретарь Хезболлы Сайед Хасан Насралла заявил, что иранские ракетные удары послали сообщение о том, что все американские цели в Западной Азии находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

Он также сообщил, что эти ракеты являются предупреждающим посланием и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяхе.