Заместитель главы Исполнительного совета Хезболлы Набиль Каук заявил, что иранские высокоточные ракетные удары по американским военным базам в Ираке разрушили миф о непобедимости Вашингтона.
Он также отметил, что нападение Ирана на авиабазу Айн аль-Асад знаменует собой начало ответных действий, которые не будут завершены до полного вывода американских войск из Ирака и Западной Азии.
Генеральный секретарь Хезболлы Сайед Хасан Насралла заявил, что иранские ракетные удары послали сообщение о том, что все американские цели в Западной Азии находятся в пределах досягаемости иранских ракет.
Он также сообщил, что эти ракеты являются предупреждающим посланием и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяхе.
Мы предупреждаем союзников США, предоставляющих базы для американской террористической армии, что любая страна, выступающая в любой форме против Исламской Республики, будет под ее прицелом", - предупреждает в своем заявлении Корпус стражей исламской революции Ирана.
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