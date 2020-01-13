Мирное соглашение на переговорах по Ливии не подписано

Мирные переговоры в Москве между главой Правительства национального согласия Файезом аль-Сарраджом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром состоялись, но завершились без результата.

Срыв переговоров вызван тем, что подписывать мирное соглашение отказался Файез аль-Саррадж, как сообщает новостной канал Al-Arabia.

При этом, по заявлению главы Высшего Государственного совета Ливии Халеда аль-Мехри, представители Правительства национального согласия, проводят переговоры по Ливии с представителями Турции и России.

Ранее сообщалось, что глава ливийского, непризнанного ООН, правительства национального согласия (ПНА) Файез аль-Саррадж и и командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар встретятся в Москве с намерением подписать соглашение о прекращении огня.