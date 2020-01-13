Мужчина принял таблетку для быков-осеменителей и пожалел

Мексиканец попал в больницу, приняв сексуальный стимулятор для разведения быков. Ради волшебного препарата он проехал через всю Мексику в штат Веракрус. Спустя три дня после приема таблетки мужчина обратился в больницу из-за постоянной эрекции. Медики оказали ему неотложную помощь.

Как рассказал сам мужчина, таблетку он принял, чтобы заняться любовью со своей 30-летней подругой. Врачи не рассказывают в каком состоянии находится пациент.