В Грузии будут расследовать заявление Саакашвили о свержении власти

В Министерстве внутренних дел Грузии намерены провести следственные мероприятия в отношении заявления экс-президента Михаила Саакашвили о возможном свержении власти в стране в 2019 году.

Поводом для проведения следствия стало выступление Саакашвили в эфире телеканала "Мтавари архи", во время которого он сообщил, что в конце июня прошлого года во время протестной акции в стране мог произойти госпереворот.

"Еще немного, и режим был бы свергнут. Тогда, на мой взгляд, момент был упущен", — сказал Михаил Саакашвили.

В то время, как он отметил, глава правящей партии Бидзина Иванишвили "висел на волоске".

Правоохранительные органы прислушались к словам экс-президента

В МВД подобное заявление считают достаточным для того, чтобы подозревать Саакашвили в непосредственном участии и руководстве попыткой свержения государственной власти силовым путем.

Напомним, что 20 июня 2019 года в Тбилиси начались массовые беспорядки после инцидента, произошедшего во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

После того, как российский делегат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. оппозиционеры демонстративно покинули помещение. Они призвали людей выйти на улицы города и попытались штурмовать здание парламента Грузии. В результате акций протеста, продолжавшихся несколько дней, пострадали 240 человек и более 300 были задержаны правоохранительными органами.