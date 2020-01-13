Депутат из партии Зеленского назвал Бандеру "террористом"

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский опубликовал пост-рассуждение, в котором назвал Степана Бандеру "террористом". По мнению парламентария, современные последователи Бандеры копируют языковую и культурную политику польского государства, с которой боролся Бандера.

Бужанский утверждает, что "террориста" Бандеру судили именно за то, что он противодействовал политике ассимиляции украинцев. А сейчас аналогичную политику проводят украинские националисты.