Канадский бизнесмен обвиняет Трампа в катастрофе украинского самолета

Генеральный директор канадской компании "Maple Leaf Foods" Михаэль Маккейн обвинил Соединенные Штаты в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обострении напряженности с Тегераном.

В серии твитов Маккейн написал, что он "очень зол" на Трампа, и считает его ответственным за гибель десятков канадских граждан, в том числе и семьи сотрудника его компании, в авиакатастрофе под Тегераном.

"63 канадца напрасно погибли, в том числе семья одного из моих коллег по "Maple Leaf Foods", его жена и одиннадцатилетний сын!" — возмутился бизнесмен в "Твиттере".

Маккейн назвал Трампа нарциссом, который разрывает мир на части и дестабилизирует Ближневосточный регион.

Напомним, Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, а затем в Торонто, был непреднамеренно сбит 8 января иранскими ракетами, направленными на американские военные базы в ответ на убийство США генерала Сулеймани.

Все 176 человек, находившихся на борту украинского лайнера, погибли, в том числе 147 граждан Ирана.