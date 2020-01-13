Европа призывает Иран к выполнению СВПД

Лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении призвали Иран вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, принятому странами в 2015 году.

" Крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по соглашению", — заявили президент Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Борис Джонсон.

Призыв европейцев к Ирану соблюдать условия ядерной сделки не совпадает с их собственной неспособностью защитить Исламскую Республику от односторонних санкций США в отношении Тегерана после того, как Вашингтон отказался от соглашения.

Иран особенно разочарован неспособностью европейской тройки защитить свои бизнес-интересы в рамках сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

После терпеливого ожидания в течение года действий со стороны других участников ядерного соглашения Иран в соответствии со статьями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказался от некоторых ограничений, наложенных на его ядерную деятельность.