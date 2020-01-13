Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Европа призывает Иран к выполнению СВПД

Мир

Лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении призвали Иран вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, принятому странами в 2015 году.

" Крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по соглашению", — заявили президент Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Борис Джонсон.

Призыв европейцев к Ирану соблюдать условия ядерной сделки не совпадает с их собственной неспособностью защитить Исламскую Республику от односторонних санкций США в отношении Тегерана после того, как Вашингтон отказался от соглашения.

Иран особенно разочарован неспособностью европейской тройки защитить свои бизнес-интересы в рамках сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

После терпеливого ожидания в течение года действий со стороны других участников ядерного соглашения Иран в соответствии со статьями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказался от некоторых ограничений, наложенных на его ядерную деятельность.

Темы свпд иран борис джонсон ангела меркель эмануэль макрон
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Бывший СССР
Что абхазский кризис означает для России
Кремль
Блеск и нищета российской власти
Новости Все >
Врачи "Уфы" спасли жизнь пассажиру самолёта, летевшего на Кипр
Европа призывает Иран к выполнению СВПД
По миру прошла акция "В метро без штанов"
Хоккеист "Рейнджерс" Шестёркин рассказал о дорогой жизни в США
С 1 января небольшие гостиницы будут штрафовать за отсутствие "звезд"
Участник группы "Корни" был госпитализирован
На грант скончавшегося от рака доктора Павленко создадут СМИ
В Ираке говорят о возможном экономическом коллапсе в стране
Медведев поручил производить закупку лекарств для детей
Турция планирует увеличить турпоток до 58 млн человек
Последние материалы
С 1 января небольшие гостиницы будут штрафовать за отсутствие "звезд"
Участник группы "Корни" был госпитализирован
На грант скончавшегося от рака доктора Павленко создадут СМИ
В Ираке говорят о возможном экономическом коллапсе в стране
Медведев поручил производить закупку лекарств для детей
Турция планирует увеличить турпоток до 58 млн человек
Тренер Леонид Слуцкий рассказал, как его путают с депутатом ЛДПР
Парламент Абхазии назначил и. о. президента республики
Мать Ольги Бузовой дала комментарий о свадьбе дочери
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту против Путина
Турция планирует перейти на российские стандарты вооружений
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту против Путина
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту против Путина
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
Ученые назвали сон важнейшим фактором для омоложения
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ