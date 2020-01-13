В Ираке говорят о возможном экономическом коллапсе в стране

Иракские официальные лица заявили об экономическом кризисе, угрожающему стране, если Соединенные Штаты перекроют доступ к американскому банковскому счету, на котором хранятся доходы от продажи иракской нефти.

Президент США Дональд Трамп возмущен тем, что парламент Ирака проголосовал за вывод всех американских сил из региона, поэтому он намерен заблокировать около 35 миллиардов долларов, принадлежащих Ираку и находящихся на счету в Соединенных Штатах.

По сообщению агентства "Франс Пресс", Вашингтон направил чрезвычайное послание в кабинет премьер-министра Аделя Абдул-Махди с угрозой заблокировать счет Ирака в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, если будут выведены американские войска из региона.

Соединенные Штаты могут обрушить иракскую валюту

Ирак является вторым по величине производителем нефти ОПЕК, и его нефтяные доходы, которые ежедневно поступают в долларах на счет в ФРБ, финансируют 90 процентов национального бюджета.

Перекрытие доступа Ираку к долларовым счетам грозит нефтеперерабатывающей стране, прежде всего, тем, что упадет стоимость иракской валюты. А правительство даже не сможет обеспечить населению своевременной выплаты зарплаты.

Счет Центрального банка Ирака в ФРБ был открыт в 2003 году после вторжения в страну США и свержения Саддама Хусейна.