Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию

Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.

Глава Министерства иностранных дел Японии объявил о том, что острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли под юрисдикцию Японии.

По мнению японского внешнеполитического ведомства, подобный вопрос уже решён, и претензии России больше не рассматриваются.

"Министр иностранных дел Тошимицу Моги выступил с докладом "Синяя книга" на заседании Кабинета министров 19 мая. Что касается северных территорий, которые находятся в процессе переговоров о возвращении с Россией в целях заключения мирного договора, Япония вновь заявила о своей территории, где Япония обладает суверенитетом", — сообщает издание The Sankei News.

А как же отношения двух стран?

Подобные действия Японии могут очень серьёзно сказаться на отношениях с Россией, особенно учитывая тот факт, что Токио отказался от проведения переговоров по этому вопросу, однако совершенно очевидно, что Россия не намерена отдавать острова Курильской гряды ни под каким давлением Токио или союзников этой страны.

Следует уточнить, что Россия официально не отреагировала на подобные действия японского МИДа.

К слову, Курилы — не единственный в истории объект межгосударственных территориальных споров.

Вот что ранее об аналогичных случаях рассказывала "Правда.Ру".

Острова раздора

Территориальных споров вокруг национальной принадлежности тех или иных островов довольно много и, как показывает практика, урегулировать их очень сложно.

Отношения России и Японии на протяжении полувека омрачает вопрос о неурегулированном статусе четырех островов Курильской гряды. Решение курильской проблемы отложено на неопределенное время, но отношения между Россией и Японией от этого лишь страдают.

Часто острова раздора становятся поводом для политических и дипломатических баталий и иногда приводят к кровопролитным вооруженным конфликтам. Поводом для битв становятся, как правило, не сами острова, а то, что находится рядом с ними — нефть, районы промыслового рыболовства и т. д. Обладание тем или иным островов дает государству право на экономический контроль над обширной акваторией океана. В тоже время, иногда претензии держав на забытый Богом кусочек суши иногда воспринимаются, как политический курьез.

Одним из хрестоматийных примеров успешного урегулирования территориального спора является спор за необитаемый островок Клиппертон, которые вели Франция и Мексика. В начале 18 столетия остров открыл британский пират Клиппертон, в 1855 году Франция объявила его своей территорией на основании того, что Клиппертон некоторое время была капером, состоявшим на службе короля Франции. В 1897 году остров был захвачен Мексикой, объявившей его свой собственностью на основании того, что он находится вблизи ее территориальных вод и активно использовался мексиканскими рыбаками и моряками. В 1935 году международный арбитраж присудил право на остров Франции.

В 1970-е годы удалось достичь компромиссов между Саудовской Аравией и Кувейтом, Бахрейном и Катаром (острова Хавар). В 2000 году Саудовская Аравия и Йемен определились с юрисдикцией о Фарасанских островах, а Йемен и Эритрея, при международном посредничестве, договорились о судьбе островов Ханиш.

Фолклендские (Мальвинские) острова. Южная Атлантика

Два крупных острова и около 100 мелких. Острова были открыты британским мореплавателем Фрэнсисом Дрейком еще в эпоху Великих географических открытий (независимо от него эти острова были открыт испанцами). И с тех пор Великобритания считает, что они находятся под британской юрисдикцией. Однако они расположены вблизи аргентинского побережья и примерно в 16 тыс. км. от Лондона. Споры между Аргентиной и Великобританией о принадлежности островов начались в начале 19 века, когда на островах появились первые британские поселенцы. В 1980 году на островах постоянно жило около 1,8 тыс. человек.

В 1982 году аргентинские войска захватили Фолкленды. Эти действия были осуждены Советом Безопасности ООН. Британский экспедиционный корпус, прибывший к островам, отбросил аргентинцев. В ходе боев погибли 250 британских и 750 аргентинских солдат. Аргентина не отказалась от своих прав на острова. Конфликт скорее всего не разрешится в ближайшем будущем, поскольку в районе Фолклендов обнаружены большие залежи нефти.

Остров Мачиас Сил Айленд. Северная Атлантика, залив Мэн вблизи побережья США и Канады

На островок, площадью в два гектара, претендуют США и Канада. На Мачиас Сил Айленд впервые высадился американский капитан в 1826 году. Однако в 1828 году на нем был установлен британский сторожевой пост (Канада входила в состав Британской Империи). Дипломатические баталии о принадлежности клочка суши велись в середине 19 века, но постепенно утратили накал.

Ныне этот вопрос периодически всплывает в печати. Дипломатические ведомства обоих государств его предпочитают не поднимать. Ныне на острове находится маяк, где постоянно живут два смотрителя-канадца. Кроме них на острове обитают несколько миллионов морских птиц. Американские и канадские туристы могут свободно посещать остров.

Острова в заливе Кориско Бэй. Побережье Западной Африки

Несколько крошечных клочков суши, крупнейшим из которых является острова Багне, площадью несколько сот квадратных метров, являются предметом спора между экваториальной Гвинеей и Габоном. Причина спора — в неурегулированности государственных границ, образовавшихся еще в колониальную эпоху.

Стычки между полицейскими, военными и мирными жителями обоих государств проходят постоянно на протяжении примерно 20 лет, поскольку именно в этом районе рыбаками обоих стран ведется интенсивный промысел. Попытки Организации Африканского Единства урегулировать конфликт, предпринятые в середине 1980-х годов, к конкретным результатам не привели. В 1990-е годы в этом районе открыты месторождения нефти, что делает урегулирование спора еще более сложной проблемой.

Остров Ханс Айленд. Северная Атлантика, вблизи Гренландии

Маленький остров указан далеко не на всех географических картах. Дания утверждает, что остров был открыт викингами, географически ближе к Гренландии, чем к Канаде и поэтому принадлежит ей. Канада ссылается на то, что островок некогда принадлежал Великобритании. Вблизи острова активно ведется рыбная ловля, а эскимосы используют его для миграций. В конце 2002 года Дания послала к острову сторожевой корабль, чтобы продемонстрировать свой приоритет. Этот шаг вызвал возмущение в Канаде. Стороны ныне ведут переговоры о судьбе острова.

Острова Сан-Андрес и Провиденсиа. Карибское море

Группа островов и коралловых рифов, расположенная вблизи побережья Никарагуа. На них расположен ряд курортов. Острова являются предметом спора между Никарагуа и Колумбией. В 1928 году две страны заключили договор, признающий суверенитет Никарагуа над берегом Москитов и суверенитет Колумбии над островами. В 1979 году, после победы сандинистской революции в Никарагуа, Манагуа объявило о том, что денонсирует договор 1928 года под предлогом того, что в 1928 году Никарагуа находились под контролем войск США. Острова были объявлены составной частью Никарагуа.

Этот территориальный спор крайне сложно разрешить, потому что от принадлежности островов зависят морские границы не только Никарагуа и Колумбии, но и Коста-Рики, Гондураса, Ямайки и Панамы. При посредничестве Организации американских Государств стороны договорились не использовать силы при разрешении этого конфликта — все военные формирования и боевые корабли выведены из спорной зоны.

Острова Саподилья Каейс. Карибское море

Острова являются частью барьерного рифа. На них никто не живет. Правительство Белиза объявило о своем суверенитете над островами, что вызвало протесты соседнего Гондураса и Гватемалы, также заявившими о своих правах на эти клочки суши. Предметом спора являются, прежде всего, рыбные запасы этого района, а также их туристические возможности (ежегодно их посещают 9 тыс. туристов). Стороны обменялись нотами протеста и ныне готовят иски для подачи в международные суды.

Остров Навасса Айленд (Карибское море)

Остров, площадью примерно 10 кв. км., расположен между побережьями Гаити, Кубы и Ямайки и ныне является предметом спора между США и Гаити. В 1857 году американские предприниматели начали разработку запасов гуано на острове, и США объявили его своей территорией. В 1858 году аналогичное заявление сделала Империя Гаити. Вооруженных конфликтов между участниками спора не возникало. В 1898 году разработка гуано была закончена, и остров лишился постоянного населения. На нем действует маяк и периодически высаживаются гаитянские рыбаки. США предполагают создать на нем заповедник.

Острова Перехиль, Велес де ла Гомера, Пенон, Чафаринас и др. (Гибралтарский пролив, Средиземное море)

Эти ненаселенные острова являются предметом спора между Испанией и Марокко (в прошлом — испанская колония). Мелкие острова постоянно используются наркоторговцами, контрабандистами и нелегальными иммигрантами. Кроме того, они находятся в районе оживленного мореплавания.

В июле 2002 года марокканские военнослужащие захватили остров Перехиль и оставили гарнизон из шести человек. Испания сперва пыталась решить конфликт дипломатическим путем, а затем высадила десант рейнджеров и вернула остров. Потерь ни одна из сторон не понесла. Марокко, успевшее объявить Перехиль своей территорией, назвало действия Испании объявлением войны, но никаких ответных шагов не предприняло. Стороны отказались от прямых переговоров, поэтому конфликт был разрешен с помощью посредников. Ныне на территории острова не установлены государственные флаги или другие знаки государственной принадлежности, а также нет постоянных военных постов.

Остров Имиа (Кардак). Эгейское море

В декабре 1996 года скалы Имиа (греческое название) или Кардак (турецкое) стали поводом для конфликта между Грецией и Турцией. История принадлежности островов весьма запутана. Они входили в состав Османской Империи до того, как Греция обрела независимость в 18 веке. После этого на острова никто не претендовал до тех пор, пока Додеканесский архипелаг, в состав которого входит Имиа, в начале ХХ века не был оккупирован Италией. В 1923 году острова были переданы Италией Греции. В 1970-е годы Турция выступила с рядом заявлений, доказывавших, что Италия, захватившая эти острова у Турции, не имела прав передавать их Греции.

В 1996 году у побережья Имиа потерпел крушение турецкий корабль, который обратился за помощью не к грекам, а к туркам. Это стало началом конфликта, потому что Греция восприняла вход турецких военных спасателей в свои территориальные воды как акт агрессии. Неделей позже на острове высадился корреспондент ведущей турецкой газеты "Хюрриет", сорвал греческий флаг, развевавшийся на острове, и установил турецкий. Несколькими часами позже на острове высадились греческие моряки и восстановили статус-кво. Вблизи Имии стали крейсировать военные эскадры обоих государств.

Конфликт был остановлен международным сообществом, но обе страны не отказались от своих претензий. Попытки решить вопрос в международном суде отвергаются Турцией, считающей, что ее исторические права на эти территории не нуждаются в подтверждении, а договора, на которые ссылаются греки, не были одобрены Лигой Наций (предтечей ООН).

Острова Басса да Индиа, Европа, Хуан де Нова и Глориозо. (Индийский океан вблизи африканского побережья Мадагаскара)

Имеющие стратегическое значение острова (самый крупный имеет площадь 200 кв. м.) являются предметом спора между Францией и Мадагаскаром (бывшая французская колония). Конфликт не выходил из рамок обмена дипломатическими нотами. Ныне контролируются Францией.

Остров Тромелин (Индийский океан, вблизи Восточного побережья Мадагаскара)

Предмет спора между Францией и Маврикием. Конфликт не выходил из рамок обмена дипломатическими нотами. Ныне контролируются Францией.

Архипелаг Чагос (практически, географический центр Индийского океана)

65 островов, крупнейший из которых — Диего-Гарсия, площадью 40 кв. км. Предмет спора между Маврикием и Великобританией. На Диего-Гарсиа расположена крупная военно-воздушная база, имеющая огромное стратегическое значение. С нее, в частности, американские бомбардировщики совершали боевые вылеты во время проведения военных операций в Афганистане и Ираке.

Некогда Маврикий и Чагос были колонией Франции и находились под единым управлением. Потом эти колонии были захвачены Великобританией. После того, как в 1965 году решено было предоставить независимость Маврикию, Великобритания отторгла от него Чагос. В 1972 году, когда было принято решение о создании военной базы, Великобритания переселила примерно 2 тыс. коренных жителей архипелага (в основном, потомков чернокожих рабов) на Маврикий. Ныне они требуют возвращения своих земель. Конфликт не выходил из рамок обмена дипломатическими нотами и демонстраций протеста.

Остров Саус Талпатти (Нью-Мур) (Индийский океан, в дельте реки Ганг)

"Новый" остров — Саус Талпатти — бангладешское название, Нью-Мур — индийское — возник в результате намыва земли водами рек Ганг и Брахмапутра. Остров имеет важное значение, потому что с него можно контролировать процесс судоходства в оживленной дельте. Кроме того, вблизи разведаны значительные запасы нефти. Пока конфликт не перешел в активную стадию, поскольку непонятно, что должны делить Индия и Бангладеш — ныне отсутствуют даже точные карты острова.

Остров Абу Муса и острова Танб. (Индийский океан, Персидский залив, Ормуздский пролив)

Предмет спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ныне острова контролируются Ираном, который взял их под контроль в 1971 году. История владения островами запутана: сперва они входили в состав Персии и Ирана, в 19 веке англичане прогнали иранцев и создали там свою военно-морскую базу для борьбы с пиратами, а при предоставлении ОАЭ независимости, передали новому государству права на эти острова. Иранцы захватили эти территории за два дня до вывода британских войск и формального провозглашения независимости ОАЭ. Конфликт между Ираном и ОАЭ периодически разгорается и переходит в фазу обмена резкими заявлениями.

Архипелаг Спратли. Тихий океан

Группа из примерно 100 островков и рифов в Южно-Китайском море. Вблизи обнаружены примерно 7 млрд. тонн высококачественной нефти. Нефть залегает неглубоко, но международные энергетические компании отказываются вести разработку этих месторождений, пока не разрешены вопросы национальной принадлежности островов. Предмет спора между Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами — эти державы разместили свои гарнизоны на 45 островах.

На часть архипелага с 1984 года также претендует Бруней, но брунейских солдат в зоне конфликта пока нет. Борьба за эти острова многократно приводила к вооруженным конфликтам. В частности, в 1974 году произошло морское сражение между ВМФ Китая и Южного Вьетнама. В 1988 году китайцы потопили вьетнамский транспорт, перевозивший солдат.

Парасельские острова. Тихий океан. Южно-Китайское море

Предмет спора между Китаем и Вьетнамом. Китай захватил острова в 1974 году после ожесточенного сражения с южновьетнамским гарнизоном. Ныне на островах проживают несколько сот человек, которые, в основном, ловят рыбу и обслуживают крупную военно-воздушную базу, построенную Китаем. Острова имеют важное стратегическое значение — они являются своеобразным "ключом" к Южно-Китайскому морю. Кроме того, прилегающие к ним воды богаты рыбой.

Остров Педра Бланка (Пулау Бату Путех) и два небольших островка. Индийский океан, Сингапурский пролив

Островок является спорной территорией между Сингапуром и Малайзией. Сингапур построил на острове маяк, что вызвало протесты Малайзии. Остров не имеет никакого экономического значения и может использоваться лишь в качестве навигационного ориентира. Стороны воспринимают свои права на эти территории, как вопрос национальной чести. Сингапур и Малайзия постоянно проводят переговоры о судьбе островов, а вблизи них проходят учения ВМФ обеих стран.

Острова Мэтью и Хантер. Тихий океан, примерно посередине между Австралией и Южной Америкой

Некогда острова находились в совместном владении Франции и Великобритании и административно относились к архипелагу Новые Гебриды. В 1975 году Франция официально объявила острова своей территорией. В 1980 году Новые Гибриды обрели независимость, стали Республикой Вануату и предъявили права на острова. В 1982 году острова были официально объявлены частью Вануату (под названиями "Унаенаг" и "Умаенупане"). На островах есть небольшой французский гарнизон. Суверенитет над островами дает право претендовать на контроль за значительной частью Тихого океана.

Острова Такешима (Ток-До, Лианкур). Тихий океан, между Южной Кореей и Японией

Необитаемые острова (общая площадь около 250 кв. метров) были открыты французскими мореплавателями, а с 1904 года объявлены частью Японии. Они находились под административным управлением Кореи, в ту пору являвшейся частью Японской Империи. После обретения независимости Кореей, она предъявила претензии на остров. В 1952 году Южная Корея официально объявила Такешима своей территорией и установила свой флаг.

В ответ на острове высадились японские моряки, арестовали шестерых корейцев и водрузили флаг Японии. Через несколько часов превосходящие силы корейцев отбили острова. За шесть десятилетий Южная Корея возвела на острове радиостанцию, маяк и постоянно держит на нем гарнизон из 12 человек. Все эти акты вызывали ноты протеста, направляемые МИД Японии. Переговоры о судьбе острова ведутся с 1965 года.

В Японии существует "Общество Такешима", которое требует возвращения исконных японских земель. Многие акции она организовывает совместно с "Обществом Северных Территорий", требующих передаче Японии четырех островов Курильской гряды. Контроль над Такешима дает право на контроль за 20 тыс. кв. км океана, богатого рыбой.

Острова Сенкаку. Тихий океан, Восточно-Китайское море

Восемь островков, совокупной площадью 7 кв. км. Вблизи них обнаружены запасы нефти. Острова открыли китайские мореплаватели, но в 1895 году Япония объявила их своей собственностью, на что тогдашнее китайское правительство не обратило внимания. Ныне острова являются предметом спора между Японией, Китаем и Тайванем, но контролируются японским ВМФ. Периодически экстремистски настроенные демонстранты с Японии, Китая и Тайваня направляются на острова и пытаются установить на них национальные флаги.

Иногда эти акции переходят в яростные драки с представителями противоположного лагеря или японскими военными. В 1996 году в результате подобного столкновения погиб один человек. В 2003 году правительство Японии объявило, что намеревается сдать в аренду три острова японскому предпринимателю. Тайвань и Китай немедленно выступили с резкими заявлениями, осуждающими это решение.