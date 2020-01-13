Президент Ирана внес Пентагон в черный список

Президент Хасан Роухани подписал закон, который расширил список определенных Ираном американских террористических организаций, и включил в него Пентагон.

Парламент Ирана принял первоначальный вариант закона еще в апреле, который определил Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) как террористическую организацию после того, как США внесли в черный список Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Теперь Роухани подписал окончательный вариант закона, согласно которому в черный список внесены все сотрудники военного министерства Соединенных Штатов, его дочерние компании и учреждения, а также непосредственные исполнители убийства генерала Сулеймани.

Напомним, в апреле президент США Трамп назвал КСИР иностранной террористической организацией.

В Иране заявляют, что КСИР сыграл ключевую роль в разгроме в регионе террористов такфира, которые получали иностранную поддержку, в том числе от США.