Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что уходит в отставку вслед за главой государства Раулем Хаджимбой.

"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", — заявил Барциц.