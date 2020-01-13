Иран запрещает Трампу позорить персидский язык

В Исламской Республике возмутились тем, что Дональд Трамп выразил поддержку иранским протестующим на фарси после того, как пригрозил напасть на их культурное наследие, и попросили президента США не осквернять персидский язык.

"Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний язык", — написал официальный представитель МИД Аббас Мусави в своем Twitter.

Твит Трампа появился после того, как десятки людей вышли на митинг в центре Тегерана, чтобы осудить запоздалое подтверждение официальных лиц о непреднамеренно сбитом украинском пассажирском самолете.

"Обращаюсь к храброму, многострадальному народу Ирана: я поддерживал вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашим мужеством", — написал Трамп.

Мусави в своем твите спросил американского президента, "вы действительно поддерживаете миллионы иранцев, чьего героя только что убили, или противостоите им?"

Президент США сообщил иранскому народу о новых санкциях

Возмущены в Иране и упоминанием Трампа о страданиях иранского народа, поскольку эти страдания были вызваны драконовскими американскими санкциями в отношении страны.

На прошлой неделе администрация президента США объявила о новых санкциях, нацеленных на строительство, производство, текстильную, горнодобывающую, алюминиевую, медную, железную и сталелитейную промышленности Ирана.

К тому же американский президент пригрозил атаковать объекты, "очень важные" для иранской культуры, назвал граждан страны "террористической нацией", а Персидский залив "арабским".