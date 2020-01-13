У Эспера и Трампа разные данные американской разведки

Министр обороны США Марк Эспер сделал заявления, которые явно противоречат более ранним выступлениям президента Дональда Трампа. Президент США утверждал, что иранский генерал Касем Сулеймани замышлял нападения на четыре посольства США, прежде чем был убит.

Как сообщает телеканал Fox News, президент США говорил о том, что четырем американским посольствам грозили нападения со стороны Ирана, однако не обосновал свое заявление никакими доказательствами.

Комментируя слова Трампа, министр обороны США сказал в программе CBS The Nation Sunday, что он не видел никаких конкретных доказательств возможных подобных атак в регионе. При этом он заметил, что не собирается обсуждать вопросы разведки на шоу.

Администрация Трампа не может сказать, где и когда Иран собирался напасть на посольства

The New York Times указала на несоответствие между заявлениями президента и министра обороны в отношении разведки, которая поставила две страны на грань начала войны.

"Им пришлось убить Сулеймани, потому что он планировал "неминуемое" нападение. Но насколько это было неизбежно, они сказать не могли. Где именно, они сказать не могли. Когда, они не могли сказать тоже", — пишет Times.

Члены конгресса также усомнились в том, что нападение Ирана было неизбежным, о чем неоднократно заявляла администрация Трампа.