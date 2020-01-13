Моралес призывает Боливию формировать группы народного ополчения

Бывший президент Боливии Эво Моралес призвал своих соотечественников сформировать народные группы для защиты от нового правительства, "которое пришло к власти в результате госпереворота при поддержке США".

На записи, которая вышла в эфир на боливийском радио, Моралес говорил о том, что он и его сторонники были "слишком доверчивы" в последние годы, а должны были иметь план Б на случай госпереворота. Он заявил о своем возможном возвращении в страну, и призвал своих сторонников создать вооруженные отряды народного ополчения.

"В Боливии, если вооруженные силы стреляют в людей, убивают людей, народ имеет право организовать свою безопасность", — добавил он.

Власти Боливии собираются посадить бывшего президента в тюрьму

Моралес находится в изгнании с тех пор, как был вынужден уйти в отставку в прошлом году из-за протестов в Боливии.

Первый президент страны из числа коренных народов получил тогда убежище в Мексике, но поклялся не отступать и продолжать борьбу из-за рубежа. Позже он уехал из Мексики в Аргентину.

Временный президент Боливии Жанин Анес отреагировала на заявления Моралеса замечанием о том, что "мир, примирение и демократия никогда не были вариантами для него."

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест Моралеса в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу и терроризму. Министр внутренних дел также пригрозил посадить экс-президента в тюрьму до конца его жизни.