Испанцы требуют от правительства уважения Конституции

В Мадриде прошли протесты у здания правительства против новой власти во главе с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Митинги под лозунгом "Espana existe" ("Испания существует") прошли и за пределами столицы, во многих провинциальных городах. По всей стране протестовали более 100 000 человек.

В Мадриде лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль выступил с речью, требуя от нового правительства уважать конституцию и защищать нацию.

"В этот момент глубокого упадка и национального кризиса мы вместе кричим, что Испания существует, и мы призываем всех избирателей всех партий защищать национальное согласие. Мы демонстративно требуем, чтобы правительство уважало суверенитет испанского народа и Конституцию, что равносильно требованию уважения свободы и равенства."

Испанцы требуют от правительства "сражаться с врагами конституционного порядка", и заявляют, что премьер-министр Педро Санчес, как и обещал, должен арестовать и вернуть заговорщика Карлеса Пучдемона.

Напомним, Пучдемон был отстранён от должности президента Женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума о независимости испанского региона осенью 2017 года.