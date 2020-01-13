Госсекретарь США Майк Помпео призвал американские власти, а также правительства других стран разорвать отношения с Кубой из-за условий работы местных врачей. По его словам, кубинские медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении".
"Мы призываем принимающие страны прекратить действие соглашений, которые облегчают нарушения прав человека, имеющие место в рамках этих программ", - заявил Помпео.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.