Помпео высказался за разрыв отношений с Кубой

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американские власти, а также правительства других стран разорвать отношения с Кубой из-за условий работы местных врачей. По его словам, кубинские медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении".