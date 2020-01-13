Трамп: "Мне все равно, будут переговоры с Ираном или нет"

"Мне все равно: будет Иран участвовать в переговорах или нет. Это ответственность Тегерана".

Так написал сегодня в своем Twitter Дональд Трамп.

По словам американского президента, все в его окружении и

"особенно мой советник Роберт О'Брайен, отвечающий за нацбезопасность, уверены, что наши санкции и протесты внутри Ирана заставят Тегеран начать переговоры с США. Но меня этот вопрос не интересует. Единственное: не применили бы ядерное оружие, да своих протестующих не убивали бы".

К слову, в воскресенье на страничке американского лидера в социальной сети был опубликован твит на персидском языке. В нем Трамп поддерживает тех, кто "вышел на улицы в Иране" и призывает власти "не применять силу против этих людей".