Рауль Хаджимба, президент Абхазии, в воскресенье, 12 января принял решение о сложении своих полномочий.
Причины две — политический кризис, спровоцированный оппозицией, и решение ЦИК республики о проведении 22 марта повторных президентских выборов.
Объявил Хаджимба об этом после разговора с Владиславом Сурковым, помощником президента России, который сейчас находится в Абхазии, чтобы "оказать помощь в урегулировании ситуации в стране
"Да, я ушел. Буди ли участвовать в новой президентской компании — покажет жизнь", — сказал Рауль Хаджимба, отвечая на вопросы журналистов.
Аслан Барциц, вице-президент Абхазии Аслан пояснил, что
"избранный президент Хаджимба принял решение оставить пост ради того, чтобы ситуация стабилизировалась, а не переросла в полномасштабный конфликт".
Напомним, что еще в пятницу, когда протест в Сухуми набирал обороты, Хаджимба предлагал оппонентам сесть за стол переговоров и категорически отрицал возможность своего ухода. Однако, в воскресенье утром стало известно о принятом ЦИК решении провести в стране повторные выборы. Сразу после этого администрация президента заявила об имевшем место давлении на членов Верховного суда.
И вдруг, спустя несколько часов, Хаджимба ушел. Что именно стало непосредственной причиной смены его решения — точно неизвестно.
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