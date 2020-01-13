Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Рауль Хаджимба, президент Абхазии, в воскресенье, 12 января принял решение о сложении своих полномочий.

Причины две — политический кризис, спровоцированный оппозицией, и решение ЦИК республики о проведении 22 марта повторных президентских выборов.

Объявил Хаджимба об этом после разговора с Владиславом Сурковым, помощником президента России, который сейчас находится в Абхазии, чтобы "оказать помощь в урегулировании ситуации в стране

"Да, я ушел. Буди ли участвовать в новой президентской компании — покажет жизнь", — сказал Рауль Хаджимба, отвечая на вопросы журналистов.

Аслан Барциц, вице-президент Абхазии Аслан пояснил, что

"избранный президент Хаджимба принял решение оставить пост ради того, чтобы ситуация стабилизировалась, а не переросла в полномасштабный конфликт".

Напомним, что еще в пятницу, когда протест в Сухуми набирал обороты, Хаджимба предлагал оппонентам сесть за стол переговоров и категорически отрицал возможность своего ухода. Однако, в воскресенье утром стало известно о принятом ЦИК решении провести в стране повторные выборы. Сразу после этого администрация президента заявила об имевшем место давлении на членов Верховного суда.

И вдруг, спустя несколько часов, Хаджимба ушел. Что именно стало непосредственной причиной смены его решения — точно неизвестно.