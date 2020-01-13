Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Мир » Бывший СССР » Другие

Рауль Хаджимба, президент Абхазии, в воскресенье, 12 января принял решение о сложении своих полномочий.

Причины две — политический кризис, спровоцированный оппозицией, и решение ЦИК республики о проведении 22 марта повторных президентских выборов.

Объявил Хаджимба об этом после разговора с Владиславом Сурковым, помощником президента России, который сейчас находится в Абхазии, чтобы "оказать помощь в урегулировании ситуации в стране

"Да, я ушел. Буди ли участвовать в новой президентской компании — покажет жизнь", — сказал Рауль Хаджимба, отвечая на вопросы журналистов.

Аслан Барциц, вице-президент Абхазии Аслан пояснил, что

"избранный президент Хаджимба принял решение оставить пост ради того, чтобы ситуация стабилизировалась, а не переросла в полномасштабный конфликт".

Напомним, что еще в пятницу, когда протест в Сухуми набирал обороты, Хаджимба предлагал оппонентам сесть за стол переговоров и категорически отрицал возможность своего ухода. Однако, в воскресенье утром стало известно о принятом ЦИК решении провести в стране повторные выборы. Сразу после этого администрация президента заявила об имевшем место давлении на членов Верховного суда.

И вдруг, спустя несколько часов, Хаджимба ушел. Что именно стало непосредственной причиной смены его решения — точно неизвестно.

Темы ушел с поста рауль хаджимба президент абхазии
Актуальная аналитика
Формула небес
Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня
Спецпроект
Что такое галактоземия?
Здоровье и профилактика
Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма
Новости Все >
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
"Мегафон" и "Билайн" объяснили,почему повышают цены
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
На Дальнем Востоке снова «резвится» телефонный минер
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма
Россиянка станет первой женщиной - участницей ралли в Омане
Жену Погребняка пугают "именем Кадырова"
Мясников объявил, что "завязывает" с карьерой юмориста
Российские авиаперевозчики не отменили рейсы в Иран
Последние материалы
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
На Дальнем Востоке снова «резвится» телефонный минер
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма
Россиянка станет первой женщиной - участницей ралли в Омане
Жену Погребняка пугают "именем Кадырова"
Мясников объявил, что "завязывает" с карьерой юмориста
Российские авиаперевозчики не отменили рейсы в Иран
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
На Дальнем Востоке снова «резвится» телефонный минер
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Избегайте этих тканей, если хотите здоровую кожу
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Британский посол задержан на акции протеста в Тегеране
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Трамп захотел подружиться с Россией
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ