Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих", поскольку за ситуацией в стране следит и весь мир. "Что важнее - за этим наблюдают США", - подчеркнул Трамп.
"Обращаюсь к руководству Ирана: не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает за этим. Что ещё более важно - США наблюдают. Включите интернет и позвольте репортёрам оставаться на свободе! Прекратите убивать великий иранский народ!", - обратился Трамп.
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