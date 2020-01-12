Трамп посоветовал Ирану "не убивать протестующих"

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих", поскольку за ситуацией в стране следит и весь мир. "Что важнее - за этим наблюдают США", - подчеркнул Трамп.