Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

Генеральная ассамблея ООН сообщила, что семь стран-членов организации были лишены права голоса из-за неуплаты членских взносов. Теперь представители ЦАР, Тонга, Ливана, Лесото, Йемена, Гамбии и Венесуэлы не смогут принимать участие в голосованиях.

На официальном сайте Генассамблеи ООН указано, что решение о лишении права голоса было принято на основании 19 статьи устава организации, поскольку задолженность стран перед ООН достигла суммы платежей за последние два года.