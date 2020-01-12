Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине

Немецкое издание Cicero опубликовало полный текст интервью финансиста Джорджа Сороса, которое он дал еще в 2015 году. Он рассказал изданию как на самом деле относится к Украине. По его словам, судьба украинцев никого в мире не волнует и воевать с Россией им придется самим, причем чем дольше - тем лучше.

"РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов", - пояснил Сорос.

Также финансист рассказал, что вложил в Украину около миллиарда долларов и планирует вернуть как минимум два миллиарда.