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Источник Правда.Ру

После "задержания" в ФРГ Евгений Пригожин посетил Париж и Стамбул

Мир

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил Францию и Турцию после того, как немецкое издание Zuerst! сообщило о его задержании в Мюнхене. По Европе он открыто путешествует, не смотря на санкции США, наложенные на предпринимателя ещё в 2016 году.

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В пятницу, 10 января, авторитетный немецкий журнал Zuerst! опубликовал на своём сайте новость о том, что в аэропорту Мюнхена в 11 утра полицией был задержан известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, глава компании "Конкорд", находящийся в санкционных списках США. Сообщение вызвало резонанс в российских соцсетях, а авторы Telegram-каналов выдвигали свои версии случившегося.

Инцидент в Мюнхене

Ситуация усугублялась тем, что другие немецкие СМИ эту информацию не опровергали, но и не подтверждали. А в последствии редакция Zuerst! и вовсе удалила материал о задержании бизнесмена без объяснения причин. Некоторую ясность в происходящее внёс генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа.

"Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", — сообщил дипломат журналистам "Интерфакса".

Позже журналистам Pravda.ru удалось обнаружить в немецких соцсетях фотографию, сделанную одним из очевидцев, находившимся в зале прилёта мюнхенского аэропорта после посадки рейса SU6657 из Санкт-Петербурга. Он сфотографировал, как несколько полицейских сопровождают одного из пассажиров, который оказался очень похож на петербургского предпринимателя.

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Санкции — не помеха

Но, судя по всему, факта задержания бизнесмена в Германии действительно не было. Нам удалось установить, что в тот же день Евгений Пригожин уже значился в списке пассажиров рейса AF1623 Мюнхен-Париж, вылетевшего в 15:25 по местному времени. Таким образом, в Германии он пробыл всего 4 часа, что совсем не похоже на задержание.

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Однако интересно, что и Париж не был конечной точкой поездки. В тот же день, вечером 10 января, Пригожин зарегистрировался на рейс AF1390 до Стамбула. Вероятно, после прилёта в 4:10 утра бизнесмен весь день находился в Турции, так как вечером 11 января пресс-служба "Конкорда" сообщила, что руководителя компании нет на рабочем месте и он может находится за рубежом.

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В настоящее время не известно, где точно находится российский бизнесмен, который хоть и находится под санкциями США, но, как прекрасно видно, свободно передвигается по странам Евросоюза.

Примечательно, что ранее, 8 января, в Стамбуле прошла встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. На переговорах обсуждались экономические темы, такие, как открытие газопровода "Турецкий поток" и строительство "Северного потока-2", а также были достигнуты соглашения о начале мирного процесса в Ливии. 

Темы бизнесмен евгений пригожин
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