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В Абхазии установили дату повторных выборов президента

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ЦИК республики Абхазия установил дату повторных президентских выборов. Ранее такое решение вынес Верховный суд республики. Согласно решению Центральной избирательной комиссии, повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что решение было принято "практически единогласно". 9 января в центре Сухума прошла массовая акция протеста, цель которой была отставка действующего президента республики Раула Хаджимбы. 

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