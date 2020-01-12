Трамп опубликовал пост на фарси, поддержав протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массовые антиправительственные протесты в Иране из-за сбитого украинского пассажирского самолета. Он поддержал протестующих в Тегеране, опубликовав пост в Twitter на фарси.

Ранее сотни иранцев вышли на митинги с требованием отставки правительства из-за причастия иранских ПВО к крушению украинского пассажирского самолета, в результате которого погибли 176 человек.