В Иране проходят массовые антиправительственные протесты

После признания иранских властей в причастности к крушению украинского пассажирского самолета в стране начались массовые акции протеста. Сначала недовольство начали высказывать жители Тегерана, однако сейчас к ним присоединились жители еще двух крупных городов - Шираза и Исфахана.

Протестующие утверждают, что убитый генерал Касем Сулеймани сам является убийцей. Такого же мнения они придерживаются и о верховном лидере Ирана Хаменеи. Некоторые иранцы возмущены тем, что власти не закрыли аэропорты в ожидании возможного удара США. Спецназ пытается разогнать протестующих и применяет слезоточивый газ.