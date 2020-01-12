Из США выдворяют саудовских военных

Власти США приняли решение выслать из страны около десяти военнослужащих Саудовской Аравии. Это произошло после того как один из саудовских военнослужащих открыл огонь по американским солдатам.

По информации телеканала CNN, сейчас в США проходят обучение около 850 саудовских военнослужащих. Власти хотят депортировать тех, кто может быть связан с террористами. Инцидент произошел на военной базе в Пенсаколе. Солдат из Саудовской Аравии застрелил троих американских военнослужащих и ранил еще восемь человек. Его застрелили полицейские.