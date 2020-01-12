Президент России Владимир Путин заявил, что действие закона об особом статусе Донбасса должно стать бессрочным. По итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла 11 января в Москве, российский лидер сообщил, что надеется на реализацию договоренностей Киевом по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - заявил Путин.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.