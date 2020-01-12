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Путин выступил за бессрочность закона об особом статусе Донбасса

Мир » Бывший СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что действие закона об особом статусе Донбасса должно стать бессрочным. По итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла 11 января в Москве, российский лидер сообщил, что надеется на реализацию договоренностей Киевом по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - заявил Путин.

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