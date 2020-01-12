Путин выступил за бессрочность закона об особом статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что действие закона об особом статусе Донбасса должно стать бессрочным. По итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла 11 января в Москве, российский лидер сообщил, что надеется на реализацию договоренностей Киевом по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.