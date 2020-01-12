На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"

Экс-депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил украинцам отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" ханом Девлетом-Гиреем. Об этом он написал на своей странице в Facebook и призвал соратников написать возможные варианты "праздника".

"3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения размещаем здесь", - написал политик.

Примечательно, что нашлись люди, которые поддержали инициативу Чубарова. Более того, хану Девлету-Гирею предложили поставить памятник в Киеве, а также выпустить памятные монеты и марки к "столь знаменательной дате".