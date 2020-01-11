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ЛНА и ПНС Ливии прекратили боевые действия

Мир

Ливийская национальная армия (ЛНА) последовала предложению президента России Владимира Путина и прекратила огонь по позициям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с 23 часов по местному времени (00.00 мск). Прекратили атаки также боевики ПНС. Таким образом в Ливии впервые за долгое время началось перемирие.

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Антитеррористическая операция "Аль-Карама", которая проводилась в Ливии силами ЛНА с 2014 года, будет приостановлена. В течение всего дня солдаты готовились к переходу к мирному диалогу и не стреляли по позициям бандформирований. Однако боевики ПНС Ливии придерживались другой тактики и обстреливали позиции ЛНА до глубокого вечера. Постепенно выстрелы перестали раздаваться, и на линии фронта наступила тишина. С 12 января в Ливии начался режим прекращения огня.

Это означает, что противоборствующие стороны прекратили воевать. В дальнейшем ливийским кризис будут регулировать с помощью политического диалога.

Возможность разрешить ливийский кризис путем введения режима прекращения огня обсуждали 8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер поддержал предложение Владимира Путина. Было оговорено, что огонь в Ливии должен быть прекращен в 23 часа по местному времени (00.00 МСК).

Напомним, что в 2014 году в Ливии началась антитеррористическия операция "Аль-Карама", целью которой было освобождение страны от боевиков, захвативших Ливию.

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