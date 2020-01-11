Видеооператор Ruptly убит в Ираке

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила об убийстве оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали в Ираке. По ее словам, на журналиста напала группа неизвестных вооруженных людей после съемок акций протеста в Багдаде.