Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила об убийстве оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали в Ираке. По ее словам, на журналиста напала группа неизвестных вооруженных людей после съемок акций протеста в Багдаде.
"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", - сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.