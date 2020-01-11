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В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина

Мир

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung спрогнозировало развитие событий на политической арене России до 2027 года. По прогнозу издания, "властелином Кремля" в 2027 станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В 2024 году Владимир Путин уйдет с поста президента России и станет главой правительства, а также Совета безопасности. Примечательно, что Дюмин начинал карьеру охранником Путина.

"В течение многих лет он лично сопровождал Владимира Путина и отвечал за его личную неприкосновенность. Это позволило ему сделать быструю карьеру", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

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