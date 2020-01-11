Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что в крушении украинского пассажирского самолета виноваты США.
"Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов", - пояснил Хаджизаде свою позицию на пресс-конференции.
Однако Хаджизаде подчеркнул, что не намерен снимать с себя вину за произошедшее.
"Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента", - отметил он.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.