Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, чем будут заниматься дальше

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отречься от престола. Они рассказали, чем планируют заниматься в будущем. Супруги уже создали специальный сайт, на котором планируют развивать собственные благотворительные проекты в двух странах - Великобритании и США.

Сейчас состояние герцогов Сассекских оценивается примерно в 40 миллионов долларов. Еще пять миллионов долларов заработала Меган Маркл благодаря своей актерской карьере.