Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отречься от престола. Они рассказали, чем планируют заниматься в будущем. Супруги уже создали специальный сайт, на котором планируют развивать собственные благотворительные проекты в двух странах - Великобритании и США.
Сейчас состояние герцогов Сассекских оценивается примерно в 40 миллионов долларов. Еще пять миллионов долларов заработала Меган Маркл благодаря своей актерской карьере.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.